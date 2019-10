Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Ein gemütliches Treffen endete mit einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigungen

Am Freitagabend trafen sich drei Männer zu einem gemütlichen Beisammensein. Als einer der Männer immer aggressiver wurde, wurde er vom Wohnungsinhaber des Hauses verwiesen. Vor dem Haus griff der 31-jährige Mann den Wohnungsinhaber mit einer Metallstange an und versuchte auf diesen einzuschlagen. Hierbei wurde der 24-jährige Mann verletzt. Der Verletzte konnte ins Haus flüchten. Daraufhin warf der Aggressor mehrere Steine gegen das Fenster und gegen die Hausfassade. Der Wohnungsinhaber und ein weiterer Besucher forderten den Randalierer auf dies zu unterlassen. Hierauf wurden sie mit Pfefferspray besprüht. Der 31-jährige Mann geriet immer mehr in Rage und trat mit dem Fuß noch eine Glasscheibe ein und versuchte ins Wohnhaus zu gelangen. Er verletzte sich jedoch hierbei. Daraufhin schlug er auf zwei geparkte Fahrzeuge ein und flüchtete. Der Täter konnte kurze Zeit nach der Flucht von den Beamten des Polizeireviers Biberach festgenommen werden. Aufgrund seiner Verletzungen musste dieser zur ambulanten Versorgung in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. Der Mann muss sich wegen den Körperverletzungsdelikten und den Sachbeschädigungen verantworten. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg wird gefertigt.

