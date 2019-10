Polizeipräsidium Ulm

Am Samstagabend befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Ritter-von-Essendorf-Straße in Richtung Hans-Rohrer-Straße. Hierbei streifte er, auf Höhe Hausnummer 15, mit der rechten Fahrzeugseite seines Kia, die linke Fahrzeugseite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Im Anschluss fuhr der Kia-Fahrer weiter und entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen getroffen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Die Beamten des Polizeireviers Biberach ermittelten in kurzer Zeit den Unfallverursacher. Die Polizei konnte Anzeichen von Alkoholbeeinflussung bei dem Mann feststellen. Der Unfallverursacher zeigte sich kooperativ. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und trägt nun nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen dem Verkehrsunfall und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

