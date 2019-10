Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstaufen - Mit Motorrad abgehoben - Schwere Verletzungen zog sich ein 39-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Samstagmittag über eine Verkehrsinsel schanzte.

Ulm (ots)

Gegen 12:10 Uhr fuhr der Mann mit seiner Suzuki auf der Landesstraße 1075 von Lenglingen kommend in Richtung Hohenstaufen. Am Ortseingang Hohenstaufen übersah er eine zur Verkehrsberuhigung dienende Fahrbahnverschwenkung vor der dortigen Verkehrsinsel. Zudem fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Dadurch geriet er mit dem Vorderreifen auf die abgeschrägte Einfassung der Verkehrsinsel. Die starke Maschine des 39-Jährigen hob ab und schanzte über die Verkehrsinsel. Nach etwa 12 Metern kam der Biker mit seiner Maschine quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Sturz zog er sich mehrere Brüche zu und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der Unfallhergang wurde von dem Motorrad Fahrer durch eine Action Cam aufgenommen. Diese war am Helm angebracht. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf und stellte die Kamera sicher.

+++++++++++++++++++ (1924655) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell