Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ottenbach - Betrunken Unfall verursacht - Betrunken ist ein 25-Jähriger am Samstagabend von der Straße abgekommen.

Ulm (ots)

Gegen 19:35 Uhr war der Mann auf dem Verbindungsweg vom Haldenhof nach Kitzen unterwegs. Auf Höhe Obergruppenhof kam er mit einem angemieteten VW Touran zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern Fahrt durch den Grünstreifen rammte er am Wegrand mehrere Bäume. Dabei entstand am VW Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Eislingen die alkoholische Beeinflussung des jungen Mannes fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Seinen Führerschein musste er den Beamten an Ort und Stelle überlassen.

