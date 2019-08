Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwehr holt Topf vom Herd

Menden (ots)

Auf dem Herd bruzzelndes Essen sorgte am Dienstag für einen Feuerwehr-Einsatz. In einer Wohnung an der Mecklenburgstraße lösten gegen 12.15 Uhr mehrere Rauchwarnmelder aus. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Es genügte jedoch, den Topf vom Herd zu ziehen. Die Hitze hatte noch keine weiteren Schäden angerichtet. Der Mieter war nicht zu Hause.

