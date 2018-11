BPOL-HH: Über zwei Promille: "Gleisgänger" verursacht Streckensperrung im S-Bahnbereich

Hamburg (ots) - Am 25.11.2018 gegen 03.15 Uhr begab sich ein alkoholisierter Mann (m.22) im Bahnhof Altona vom Bahnsteig in die S-Bahngleise und lief im Gleisbereich in Richtung der S-Bahnstation Bahrenfeld. Zeugen alarmierten die Einsatzzentrale der Bundespolizei. Umgehend wurde eine Streckensperrung für die S-Bahngleise veranlasst.

Bundespolizisten suchten fußläufig den entsprechenden Bereich ab und konnten den Mann schlafend in einer abgestellten S-Bahn am S-Bahnhaltepunkt Bahrenfeld auffinden. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde sicher aus dem Gleisbereich gebracht und mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Gegen den deutschen Staatsangehörigen aus Hamburg wurde ein OWI-Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen begleiteten Bundespolizisten den 22-Jährigen zu einem Taxi am Bahnhof, um eine sichere Heimfahrt zu gewährleisten.

Für die umfangreiche Streckenabsuche mussten die entsprechenden S-Bahngleise für 50 Minuten gesperrt werden. Über Betriebsstörungen im S-Bahnverkehr können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden. Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor den Gefahren an Bahnanlagen. "Der Aufenthalt im Gleisbereich ist verboten! Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen, insbesondere unter Alkoholeinfluss, kann zu schweren Unfällen führen. Die Stromschienen im S-Bahnbereich führen 1.200 Volt Gleichstrom; eine Berührung ist lebensgefährlich."

