POL-UL: (UL) Dornstadt - Fußgänger angefahren - Nur leicht verletzt wurde ein Fußgänger in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Bollingen und Dornstadt, als er von einem Auto erfasst wurde.

Gegen 23:10 Uhr war der 37-Jährige mit seiner 21-jährigen Begleiterin auf der Straße zwischen Bollingen und Dornstadt unterwegs. Sie gingen am rechten Fahrbahnrand. Eine 23-jährige Autofahrerin war ebenfalls in Richtung Dornstadt unterwegs. Sie übersah die beiden dunkel gekleideten Fußgänger, die nebeneinander gingen. Mit ihrem rechten Außenspiegel streifte sie den Mann. Der wurde dadurch in die Wiese neben der Fahrbahn geschleudert. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen an Kopf und Knie. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus konnte er wieder nach Hause gehen. Die junge Begleiterin blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm den Unfall auf.

