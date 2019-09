Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal-Einbruch in Kita misslingt

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Wochenende (13.09. bis 16.09) versuchten Einbrecher in eine Kindertagesstätte an der Schemmstraße einzubrechen. Sie versuchten die Fensterscheibe einer Terrassentür einzuschlagen, schafften es jedoch nicht, sie zu zerstören. Die Scheibe wurde lediglich stark beschädigt. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell