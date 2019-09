Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel-Schwerer Verkehrsunfall auf der Querspange

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein 39-jähriger Mann aus Brandenburg mit seinem Mercedes verbotswidriger Weise von der Hiddinghauser Straße geradeaus, über die Fahrbahn der South-Kirkby-Straße, um dem weiteren Verlauf der Hiddinghauser Straße zu folgen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt einer 61-jährigen Wuppertalerin, die mit ihrem Citroen auf der South-Kirkby-Straße in Richtung Niedersprockhövel unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei sich der Pkw der Wuppertalerin mehrfach drehte und an einem Baum zum Stillstand kam. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich schwer. Der 39-jährige Brandenburger wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, die 61-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

