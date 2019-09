Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte die Eingangstür einer Gaststätte in der Denkmalstraße auf und gelangten so in den Schankraum. Hier öffneten sie gewaltsam zwei Spielautomaten und entwendeten die Einlegekassetten mit dem darin befindlichen Geld.

