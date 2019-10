Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/Teck - Wildschweinrotte gerät auf die Autobahn

Sieben Wildschweine wurden getötet, als sie auf die Autobahn 8 liefen.

Ulm (ots)

Auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-West wollte eine Rotte Wildschweine am Sonntag gegen 02.00 Uhr die Autobahn überqueren. Auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart erfassten drei Autos die Tiere. Dabei wurden sieben Wildschweine getötet. Eine Frau schleuderte mit ihrem Pkw nach der Kollision mit den Tieren in die Mittelleitplanke. Sie wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen Autos blieben unverletzt. Um sicher zu gehen, dass sich kein verletztes Tier im Bereich der Autobahn befindet, suchte ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera das Gebiet sicherheitshalber ab. Während der Beseitigung der Kadaver, Bergung der drei Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Stuttgart bis ca. 4.45 Uhr zeitweise komplett gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf ca. 10.000 Euro.

++++++++++++++++ Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell