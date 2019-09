Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

Eine 75-Jährige aus Marl wurde am Sonntag um 12.40 h von dem Auto eines 44-Jährigen aus Marl angefahren. Die Seniorin war zu Fuß an der Rostocker Straße unterwegs, als der Autofahrer seinen Wagen rückwärts setzte, um am Fahrbahnrand einzuparken. Dabei stieß er mit der Fußgängerin zusammen. Sie stürzte und wurde verletzt. Sie musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell