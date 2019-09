Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Aufmerksame Zeugen verhindern Autoaufbruch

Recklinghausen (ots)

Auf der Fernewaldstraße beobachteten Zeugen am Samstag, gegen 11 Uhr, einen 17-jährigen Düsseldorfer, der versuchte ein geparktes Auto aufzubrechen und sprachen ihn an. Der 17-Jährige flüchtete, ohne ins Auto gelangt zu sein und konnte von benachrichtigten Polizeibeamten im näheren Umfeld festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

