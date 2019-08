Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mit Motorrad auf Motorrad aufgefahren

Recklinghausen (ots)

Mit ihrem Motorrad ist am Freitag um 11.35 h eine 21-Jährige aus Schwerte auf das Motorrad ihres Vaters aufgefahren. Der 53-Jährige wollte von der Rhader Straße nach links in die Straße "Am Sägewerk" einbiegen. Die Tochter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

