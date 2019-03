Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (24.03.2019), 10.10 Uhr, ereignete sich auf der Emslandstraße, Höhe Haus Nummer 18, ein Verkehrsunfall. Ein silberner Opel Corsa ist angefahren worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und hinterließ an der Scheibe einen Zettel. Darauf stand, dass die Fahrerin eines grünen Mercedes mit ST-Kennzeichen, den Außenspiegel an dem Opel angefahren und beschädigt habe. Leider hat die Zeugin weder ihren Namen noch ihre Adresse hinterlassen. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Schilderungen zufolge soll der Unfall auch von einem Mann beobachtet worden sein, der etwa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt aufgehalten hat. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

