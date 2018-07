POL-LB: Leonberg, L 1187: Golf flüchtet nach Unfall; Ludwigsburg, B 27: Nach Rotlichtfahrt schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Leonberg, L 1187: Golf flüchtet nach Unfall

Ein bislang unbekannter Golf-Fahrer befuhr am Samstag gegen 14.45 Uhr die L 1187 von der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Fahrtrichtung Glemseck. Bei der dortigen Rechtskurve Höhe Schumisberg geriet der Golf auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender Mercedes GLC musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Straßenschild. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 57jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An dem Auto und dem Straßenschild entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Golf neueren Baujahrs handeln. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07152/6050 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Ludwigsburg, B 27: Nach Rotlichtfahrt schwer verletzt

Ein 50jähriger Mann befuhr am Samstagnachmittag mit einen Straßenreinigungsfahrzeug die B 27 Richtung Ludwigsburger Innenstadt. Am Abzweig zur L 1138 bog er, ohne auf das für ihn bestehende Rotlicht zu achten, an der Einmündung Richtung Monrepos nach links ab. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 60jährigen Frau. Laut Zeugen zeigte die Ampel für die Golf-Lenkerin grün. Der 50jährige Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die 60jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Uhr. Aufgrund der Unfallaufnahme und anschließender Fahrbahnreinigung bildete sich ein Rückstau im Feierabendverkehr.

