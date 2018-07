POL-LB: Böblingen: Polizisten mit Bierdose beworfen -Zeugenaufruf; Böblingen: Pkw-Brand

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Polizisten mit Bierdose beworfen // Zeugen gesucht

Am Samstagabend, den 07.07.2018 gegen 20:15 Uhr kam es am Bahnhof Böblingen in der Unterführung zu einem Vorfall. Die wegen einem anderen Polizeieinsatz eingesetzten Beamten standen in der Unterführung, als ein unbekannter Täter eine ungeöffnete, volle 250 ml Bierdose nahm und diese zielgerichtet in Richtung der eingesetzten Streife von der Brüstung, welche sich beim Deutsche Bahn Store befindet, warf. Glücklicherweise wurden die Beamten durch die Dose nicht getroffen und deshalb auch nicht verletzt. Zeugen werden zu dem Vorfall gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 07031 132500 entgegen.

Böblingen: Pkw-Brand

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Sonntagmorgen, gegen 01:10 Uhr, in der Bahnhofstraße in Böblingen. Ein Zeuge meldete der Rettungsleitstelle der Feuerwehr einen Audi Geländewagen, welcher im Frontbereich brannte. Die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Der ausgebrannte Audi wurde durch ein Abschleppunternehmern abgeschleppt. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei war mit fünf Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

