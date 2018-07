POL-LB: Zeugenaufruf zur Verkehrsunfällen in Holzgerlingen und Pleidelsheim

Ludwigsburg (ots) - Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Freitag, gegen 16:13 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Ford Fahrer die Daimlerstraße in Richtung Maybachstraße und wollte in ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er eine 60-jährige Radfahrerin, welche auf dem Gehweg in falscher Richtung fuhr. Diese bremste ihr Rad abrupt ab um eine Kollision zu verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde die Radfahrerin verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Telefon: 07031/132500, in Verbindung zu setzen.

Pleidelsheim: Verkehrsunfall - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein 25-jähriger Mercedes Benz Fahrer befuhr am Freitag, gegen 23.05 Uhr, in einer Fahrzeugkolonne die Landesstraße 1125 von Pleidelsheim in Fahrtrichtung Murr. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim wurde die Kolonne von einem unbekannten Fahrzeug über den Linksabbiegestreifen überholt. Der Mercedes Benz Fahrer erkannte die Situation und vergrößerte den Abstand zu seinem vorausfahrenden Fahrzeug. Das überholende Fahrzeug touchierte beim Einscheren mit seiner rechten hinteren Fahrzeugseite den Mercedes Benz am linken Kotflügel. Anschließend beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug, setzte den Überholvorgang fort und entfernte sich in Richtung Murr unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren 3er BMW in silber mit LB-Zulassung handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach, Telefon: 07144/9000, in Verbindung zu setzen.

