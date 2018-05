POL-OE: Täter gestört - Wohnungseinbruch misslungen

Olpe (ots) - Unbekannte Einbrecher mussten sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr am Fahlenscheid wieder unverrichteter Dinge zurückziehen. Sie hatten zuvor versucht, mit einem Messer und einem Meißel, die Verglasung eines Fensters zu zerstören, was aber misslang. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung, das Tatwerkzeug blieb am Tatort zurück. Beamte der Olper Polizei sicherten Spuren. Es liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf die Täter vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

