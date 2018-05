POL-OE: Scheune brannte lichterloh

Lennestadt (ots) - Am Dienstag gegen 18.55 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Kenntnis von einer in Flammen stehenden Scheune in den Lennewiesen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lennestadt mit ca. 50 Kräften eintrafen, brannte das Objekt bereits in voller Ausdehnung mit starker Rauchentwicklung. Zunächst lagen keine Hinweise auf eine Brandursache vor, ein Betreten des Objektes war aufgrund von Einsturzgefahr nicht möglich. Die Suche nach der Brandursache ist noch nicht abgeschlossen, die Olper Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

