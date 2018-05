POL-OE: Kradfahrer gestürzt

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Sonntagabend befuhr ein 39-jähriger Kradfahrer um 19:36 Uhr in einer Kradgruppe die Heldener Straße (L 697), aus Richtung Attendorn kommend, in Richtung Helden. In einer Linkskurve verlor er, aufgrund von Rollsplitt auf der Fahrbahn, die Kontrolle über das Krad. Er kam nach rechts von der Fahrspur ab und stürzte auf die Grünfläche neben der Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Am Krad entstand 500 EUR Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell