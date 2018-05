POL-OE: Täter beraubt Angestellte eines Getränkemarktes

Olpe (ots) - In der Trift kam es am Montag zu einem Raub. Eine zurzeit unbekannte Person betrat gegen 18.00 Uhr den Getränkemarkt. Der Mann gab der Kassiererin ein Getränkepäckchen sowie einen Euro. Bei der Bezahlung öffnete die Mitarbeiterin die Kasse. In diesem Moment hielt ihr der Täter einen schwarzen Gegenstand, möglicherweise einen Elektroschocker, entgegen. Der Unbekannte griff in die geöffnete Kasse und entnahm mehrere Geldscheine, anschließend flüchtete er in Richtung Gewerbegebiet. Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt: ca. 170 cm groß, blau/rotes Oberteil und eine graue Jogginghose, schwarze Kappe, evtl. dunkelblonde Haare. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell