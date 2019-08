Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Bei einer Unfallflucht auf der Lipperweg wurde ein geparkter grüner Seat Ibiza in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr, vorne rechts beschädigt. Dadurch entstand 1.000 Euro Sachschaden am Seat. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Donnerstag, in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Hans-Böckler-Straße einen geparkten orangefarbenen VW Beetle an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.000 Euro.

Datteln

Heute, gegen 11.30 Uhr, beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Ford Transit beim Rangieren auf der Westremstraße einen geparkten blauen VW Passat. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden am Passat. Der Fahrer, ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann, 1,75 Meter groß und schlank, trug eine kurze beige Hose, stieg aus, sah sich kurz den Schaden an und fuhr dann weg.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop und Marl) und Herten (für die Stadt Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell