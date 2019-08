Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann nach Sachbeschädigung und Drohung in Wohnung festgenommen

Recklinghausen (ots)

Eine Frau meldete am Freitag gegen 10.40 h, dass ein Nachbar an der Knappenstraße ihr Auto beschädigt habe. Nach ihren Angaben habe der Mann auf den geparkten Wagen geschossen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Pkw zahlreiche Beschädigungen (Dellen) hatte, durchschlagen war die Karosserie nicht. Der Tatverdächtige habe die Frau dann bedroht und sich in seine Wohnung zurückgezogen. Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Mann, solle bewaffnet sein und einen Kampfhund in der Wohnung haben. Der Tatverdächtige war für polizeiliche Kontaktversuche nicht zugänglich. Für die Festnahme des Mannes wurden Spezialeinheiten hinzugezogen. Der Bereich rund um seine Wohnung wurde geräumt und abgesperrt. Der 23-Jährige wurde gegen 13.20 h unverletzt in seiner Wohnung festgenommen werden. Sein Hund wurde einem Tierheim übergeben. Die Durchsuchung der Wohnung und weitere Maßnahmen dauern noch an.

