POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Vier Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall - Vier Verkehrsteilnehmer wurden am Samstagmittag bei einem Unfall schwer verletzt.

Gegen 12:05 Uhr befuhr der 67-jährige Unfallverursacher die Bundesstraße 312 von Memmingen her kommend in Fahrtrichtung Ochsenhausen. Auf Höhe Berkheim wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen 27-jährigen Mini Fahrer und missachtete dessen Vorrang. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Astra des 67-Jährigen zurück auf den Abbiegestreifen geschleudert. Der Mini des 27-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen. Er schleuderte mit voller Wucht gegen den Audi eines 26-Jährigen. Dieser stand an der Einmündung zur Bundesstraße 312 und wollte nach Ochsenhausen fahren. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem der Opel einer 62-Jährigen beschädigt. Sowohl der Unfallverursacher, seine 61-jährge Beifahrerin als auch die beiden jungen Männer wurden schwer verletzt. Sie kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Zu ihrer Versorgung waren vier Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf insgesamt etwa 37.000 Euro geschätzt. Mit Ausnahme des Opels der 62-Jährigen mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm den Unfall auf.

