Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Geparkten BMW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf dem Parkplatz des Golfclub "Buchenauerhof" wurde in der Zeit zwischen Freitagmorgen, 8 Uhr und Samstagvormittag, 10 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter 1-er BMW beschädigt. Vermutlich beim rückwärtigen Ausparken rammte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden am BMW entstand in Höhe von über 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim ermitteln wegen Unfallflucht und bitten Zeugen, die evtl. Hinweise zum Flüchtigen geben können, sich unter Tel.: 07261/6900 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell