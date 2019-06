Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter Täter beschädigt Bushaltestelle

Kirchlengern (ots)

(sud) Am Sonntag (16.06.2019) gegen 04 Uhr wurde das Häuschen der Bushaltestelle "Straßenverkehrsamt" auf der Elsestraße in Kirchlengern durch eine unbekannte männliche Person beschädigt. Die Glaselemente der Bushaltestelle wurden auf bisher unbekannte Weise eingeschlagen. Die Person kann lediglich beschrieben werden als männlich und ca. 1,80m groß. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich mit der Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzten.

