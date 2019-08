Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeugbrand

Hartheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Pkw am Donnerstagabend, 15.08.2019, gegen 20.20 Uhr auf dem Parkplatz eines amerikanischen Fast-Food Restaurants auf dem Rastplatz Hartheim in Vollbrand. Brennend setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und kam in der Mitte des großen Parkplatzes zum Stehen. Die schnell eintreffende freiwillige Feuerwehr Bremgarten konnte den Brand mit 21 Mann löschen. Andere, auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Am ausgebrannten Pkw entstand Totalschaden. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand.

