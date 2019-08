Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn / Wochenende auf Fehmarn: Volleyball Beach Tour 2019 -Hinweise der Polizei

Lübeck (ots)

Durch das erwartete hohe Besucheraufkommen ist am Wochenende (02.-04.08.) mit einem sehr starken Ziel-und Quellverkehr mit den Schwerpunkten Burg und Burgtiefe zu rechnen. Am Südstrand steht vom östlichen (Drachenwiesen)Parkplatz bis zum westlichen Wendekreisparkplatz ausreichend Parkraum zur Verfügung. Südlich des Ortsteil Neue Tiefe in Richtung Burgtiefe werden beidseitig der Strandallee sowie rechtseitig des Straßenverlaufes Am Yachthafen absolute Halteverbotsschilder aufgestellt. Bitte beachten Sie diese Verkehrsschilder, um Rettungswege freizuhalten.

