Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (13.12.2019) oder Samstag (14.12.2019) in einer Tiefgarage am Mailänder Platz die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen und einen Rucksack sowie eine Laptoptasche gestohlen. Die Unbekannten schlugen zwischen Freitag, 22.00 Uhr und Samstag, 19.00 Uhr, die Beifahrerscheibe einer Mercedes A-Klasse ein und stahlen eine Laptoptasche mit Laptop, Mobiltelefon und Kopfhörern. An einem Peugeot 207 schlugen die Täter am Samstag zwischen 17.15 Uhr und 19.40 Uhr ebenfalls eine Scheibe ein und stahlen einen Kinderrucksack mit Büchern. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell