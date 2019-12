Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermutlich vom Bremspedal abgerutscht - hoher Sachschaden

Stuttgart-Wangen (ots)

Am Samstag (14.12.2019) hat sich in der Jägerhalde ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro ereignet. Der 76-jährige Lenker eines Pkw Volvo fuhr gegen 12.30 Uhr von der Jägerhalde kommend auf einen privaten Stellplatz ein, um sein Fahrzeug dort abzustellen. Der Fahrer rutschte vermutlich von der Bremse ab und kam mit dem Fuß auf das Gaspedal. Das Fahrzeug durchbrach daraufhin das am Ende des Stellplatzes angebrachte Geländer, rutsche über einen Abhang und durchbrach ein weiteres Geländer. Nachdem ein zweiter Abhang überwunden wurde, endete die Fahrt am Balkon eines Nachbargebäudes. Der Fahrer und die 65-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eine Bergung des Unfallfahrzeugs ist aufgrund der terrassenförmigen Anlage erst am Montag (16.12.2019) durch eine Spezialfirma möglich.

