Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Freitagabend (13.12.2019) gegen 19.00 Uhr Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Das Mädchen wurde von einem bislang unbekannten Mann in einem SSB-Bus der Linie 81 zwischen den Haltestellen Vaihingen-Bahnhof und Im Lauchhau am Oberschenkel gestreichelt. Beide stiegen anschließend an der Bushaltestelle "Lauchhau" aus. Während die Geschädigte nach Hause rannte und den Vorfall ihrer Mutter erzählte, blieb der unbekannte Täter zunächst an der Haltestelle stehen. Der Täter soll 45-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß sein und eine normale Statur haben. Weiterhin hatte er einen gräulichen Drei-Tage-Bart und trug eine graue Jogginghose mit einem roten Muster auf dem Knie sowie eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

