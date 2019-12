Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (12.12.2019) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Meßstetter Straße in ein Haus eingebrochen zu sein. Gegen 17.40 Uhr löste das Alarmsystem eines Einfamilienhauses an der Meßstetter Straße aus. Polizeibeamte nahmen daraufhin einen 49-Jährigen fest, der vom Gebäude aus über den Nachbarzaun kletterte und offenbar flüchten wollte. Der Mann trug mehrere Tausend Euro Bargeld bei sich sowie Schmuck und verschiedenstes Einbruchswerkzeug. Im Haus fanden sich entsprechende Einbruchsspuren und durchwühlte Schubladen. Der wohnsitzlose mutmaßlich italienische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (13.12.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell