Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Eine offenbar alkoholisierte 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ist am Donnerstabend (12.12.2019) in der Mittleren Filderstraße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei verletzt. Die 42-Jährige war gegen 23.10 Uhr in der Mittleren Filderstraße in Richtung Autobahnzufahrt unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und in einem Graben zum Stehen kam. Sie stand dabei offenbar unter Alkoholeinfluss. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, sie musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, außerdem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein.

