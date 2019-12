Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag (12.12.2019) an der Straße Hedelfinger Platz einen Motorroller der Marke Dafier gestohlen. Dem Besitzer kam am Vorabend der Fahrzeugschlüssel abhanden, mit welchem der Täter den Roller vermutlich stahl. Der Besitzer sah seinen Roller zum letzten Mal gegen 10.00 Uhr, gegen 11.15 Uhr bemerkte er dann, dass dieser fehlte und verständigte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße in Verbindung zu setzen.

