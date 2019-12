Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (12.12.2019) in einem Geschäft an der Marienstraße versucht, eine 78 Jahre alte Frau zu bestehlen und ist geflohen als der 55-jährige Ladendetektiv ihn erwischt hat. Der Dieb stellte sich gegen 15.20 Uhr hinter die 78-Jährige und durchsuchte unbemerkt ihre Handtasche. Als der 55 Jahre alte Ladendetektiv den Vorfall bemerkte, zog er den Mann an seinem Rucksack von der Frau weg. Der Unbekannte ließ seinen Rucksack fallen und flüchtete ohne Diebesgut. Der Zeuge beschrieb den Mann als zirka 180 Zentimeter groß und etwa 40 Jahre alt. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur und wirkte gepflegt. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Basecap sowie einen grau-schwarzen Schal. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

