Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (11.12.2019) in einen Kiosk an der Schwabstraße eingebrochen. Die Täter drückten offenbar kurz nach Mitternacht den heruntergelassenen Rollladen hoch und drangen so in den Verkaufsraum. Sie stahlen unter anderem Bargeld aus der vorher aufgebrochenen Kasse, einen Bildschirm sowie mehrere Getränke im Wert von zirka 650 Euro. Beide Männer sind zirka 30 Jahre alt und trugen blaue Winterjacken. Die Jacke eines Täters fiel insbesondere durch große, silberne Reflektoren auf. Zudem hatte dieser Täter dunkle, kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

