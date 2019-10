Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn, Stand 20.35 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn-Neckargartach: Brandalarm in Firmengebäude

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Dienstag um 19.44 Uhr in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in der Grundäckerstraße. Aufgrund eines technischen Defekts und einer dadurch bedingten leichten Rauchentwicklung im Gebäudeinnern lösten mehrere Brandmelder einen Alarm aus. Etwa 100 Mitarbeiter verließen geordnet das Firmengebäude. Die mit 30 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz befindliche Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Mitarbeiter konnten etwa nach 40 Minuten wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell