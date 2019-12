Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.12.2019) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Königstraße Waren im Wert rund 200 Euro gestohlen zu haben. Der 34-Jährige betrat gegen 12.30 Uhr das Geschäft und legte zwei Kleidungsstücke in seine Sporttasche. Als er den Laden im Anschluss verließ, löste die Alarmanlage aus. Ein 64-jähriger Sicherheitsmitarbeiter sprach den mutmaßlichen Dieb an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der Mitarbeiter konnte den 34-Jährigen auf dem Kronprinzplatz einholen und mithilfe eines zufällig vorbeilaufenden Polizisten überwältigen. Der polizeibekannte 34-jährige Deutsche wird im Laufe des Donnerstags (12.12.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt.

