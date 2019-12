Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unrat in Brand geraten

Stuttgart-Nord (ots)

In einer Grünanlage am Lodzweg ist am Mittwochvormittag (11.12.2019) Unrat in Brand geraten. Polizeibeamte entdeckten gegen 10.20 Uhr zunächst starken Rauch aus dem Bereich der Grünanlage. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem kein Schaden entstand. Ersten Ermittlungen zufolge nächtigen dort offenbar des Öfteren Wohnsitzlose, möglicherweise war die unsachgemäße Nutzung eines Grills Ursache für den Brand.

