Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Werkstatt

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochvormittag (11.12.2019) in einer Werkstatt am Rotebühlplatz ein Brand ausgebrochen. Mehrere Anrufer meldeten gegen 08.55 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Rotebühlplatzes. Ersten Ermittlungen zufolge brach in einer Werkstatt ein Brand aus und der Rauch zog in eine Tiefgarage. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigem Stand niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es insbesondere zwischen dem Österreichischen Platz und dem Rotebühlplatz zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell