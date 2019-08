Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pedelec gestohlen

Überlingen (ots)

Ein schwarzes Pedelec der Marke Flyer, Modell TS 7.80, im Wert von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 13.30 Uhr und 20.45 Uhr bei der Therme Überlingen in der Bahnhofstraße entwendet. Das mit einer Nabenschaltung und einem Bosch-Akku (Individualnummer 61924120602) ausgestattete Zweirad war auf dem Parkplatz mit einem Kettenschloss an eine dafür vorgesehene Metallstange angekettet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pedelec mit der Rahmennummer TFY 70TS15F4912913 geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Markus Sauter

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell