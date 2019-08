Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Gammertingen

Vandalen auf Spielplatz

Wie erst jetzt bekannt wurde, trieben unbekannte Täter vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr auf dem Spielplatz in der Hölderlinstraße ihr Unwesen. Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten sie, indem sie eine Holzbank, ein Holzdach eines Spielhauses und ein Kunststoffdach eines Spielgerätes beschädigten. Laut Angaben eines Zeugen soll es sich um Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren gehandelt haben, die mit ihren Motorrollern / Mofas zum Spielplatz gefahren waren. Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Urkundenfälschung

Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen 11.15 Uhr in der Mozartstraße, wie ein Mann an einem Pkw beide Kennzeichen abmontierte und diese an einem Lkw anbrachte. Als dieser dann mit dem Lkw davonfuhr, informierte der Zeuge die Polizei. Wenig später konnten die Beamten den Lkw und dessen 18-jährigen Fahrer unweit des Tatorts antreffen und kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der Lkw nicht zugelassen und der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.

Hundersingen / Herbertingen

Unauffindbarer Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Ein 79-jähriger, ortsunkundiger Mann, rief am Montag gegen 13 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, seinen roten VW Polo gegen 9 Uhr im Bereich der Straße "Unterwasser" abgestellt zu haben und diesen jetzt nicht mehr zu finden. Der Mann war morgens von Leutkirch nach Hundersingen gefahren. Trotz intensiver Fahndung durch die Polizei und Angehöriger konnte das Fahrzeug in und um Hundersingen nicht aufgefunden werden. Personen, die Hinweise zum Standort des roten VW Polo, amtliches Kennzeichen RV-KW 1239, geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu verständigen.

Bad Saulgau

Verkehrszeichen beschädigt

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten unbekannte Täter vermutlich bereits vergangenes Wochenende (02.08.-05.08.) drei auf einem Kreisverkehr in der Moosheimer Straße / Wiesenstraße aufgestellte Verkehrszeichen und verursachten Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

