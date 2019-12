Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Medizinischer Notfall

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 56 Jahre alter Busfahrer der Linie 41 musste am Dienstagabend (10.12.2019) offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls von mehreren Fahrgästen erstversorgt werden. Der 56-Jährige, der gegen 20.00 Uhr mit seinem Bus in die Haltestelle am Marienhospital einfuhr, verlor offenbar das Bewusstsein. Mehrere Fahrgäste erkannten die Situation, da der Fahrer die Türen nicht öffnete und der Bus langsam zu rollen begann. Sie stoppten den Bus, öffneten die Türen und leisteten gemeinsam mit einem herbeigeeilten Mitarbeiter des Marienhospitals bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell