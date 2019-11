Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Ergänzung zu "Zeugen zu Beißvorfall gesucht" (24.11.19, 08:34 Uhr)

Ludwigsburg (ots)

Die Halterin des verletzten Westhighland-Terriers und der zunächst unbekannte Halter des an dem Beissvorfall am Samstag beteiligten jungen Jagdhundes haben sich zwischenzeitlich ausgetauscht. Bereits am Sonntag hatte sich der Bietigheimer zur selben Zeit am selben Zeit wie am Samstag auf die Suche nach der Frau gemacht und sie auch angetroffen. Sein Hund war bislang nicht verhaltensauffällig gewesen. Die Ortspolizeibehörde und die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums werden nunmehr prüfen, ob eine Wesensprüfung des Tieres durchgeführt werden muss.

