Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr kam es in der Bergstraße in Korntal zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes Vito die Bergstraße aus Richtung der Zuffenhauser Straße, als ihm an einer Engstelle ein weißer Mercedes Sprinter entgegen kam. Da der Sprinter zunächst anhielt, ging der 69-Jährige vermutlich davon aus, dass ihm der andere Fahrzeugführer die Einfahrt in die Engstelle gewähren wollte. Als sich jedoch der Vito in Bewegung setzte, fuhr der Sprinter ebenfalls an. Der 69-Jährige wollte mutmaßlich einen Unfall vermeiden und seitlich in eine Parklücke ausweichen. Hierbei streifte er aber einen am Fahrzeugrand geparkten BMW. Anschließend touchierte der Sprinter mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel des Vito und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer des Mercedes Sprinter hielt nicht an. Am Fahrzeug sollen Berliner Kennzeichen (B) angebracht gewesen sein und sich zwei Männer im Alter von circa 45 Jahren mit roter Oberbekleidung bzw. neongelber Arbeitsjacke befunden haben. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 4.300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

