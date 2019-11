Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zum schweren Unfall in der Dornierstraße in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Wie wir am Montag berichteten, hat sich am Sonntag gegen 15.00 Uhr in der Dornierstraße in Böblingen ein schwerer Unfall zwischen einem 27-jährigen Mercedes-Lenker und einem 58 Jahre alten Radfahrer ereignet. Der 58-Jährige erlag am Dienstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

