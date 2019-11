Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Verkehrsunfallflucht nach Wendemanöver

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr wendete eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin in Großingersheim in der Talstraße und beschädigte hierbei ein anderes Fahrzeug. Sie streifte beim Wendemanöver mit dem Heck ihres Fahrzeugs einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi. Es entstand dabei ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Nach Zeugenangaben verließ die Unfallverursacherin anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Ford Mondeo älteres Modell mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) gehandelt haben. Auffällig war eine größere Eindellung an der vorderen rechten Seite des Mondeo. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion unter Tel. 0711 6869 0 entgegen.

