Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 5:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße in Bönnigheim. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einer Wohnung im dritten Stock. Dort entwendete er Bargeld in Höhe von insgesamt circa 930 Euro aus verschiedenen Behältnissen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bönnigheim unter Tel. 07143 22414 entgegen.

