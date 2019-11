Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten; Böbligen: Unfallflucht; Schönaich: Straßenlaterne demoliert und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Dienstag ereignete sich gegen 11.10 Uhr in Tübinger Straße von Holzgerlingen kommend in Richtung der Bundesstraße 464 ein Unfall mit zwei verletzten Personen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 48-jähriger Smart-Lenker im Bereich der Anschlussstelle Holzerlingen-Nord einen langsam rollenden Peugeot, indem eine 18 Jahre alte Fahrerin saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann im Smart wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrtbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von circa 30.000 Euro.

Böblingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag 15.00 Uhr und Dienstag 12.00 Uhr in der Friedensstraße in Böblingen einen geparkten VW und machte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Blechschaden zu kümmern, davon. Der noch Unbekannte himnterließ einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500.

Schönaich: Straßenlaterne demoliert und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 13:00 Uhr den Teutonenweg in Richtung Schwabstraße in Schönaich, wobei er vermutlich von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte er gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese teilweise aus dem Betonsockel gerissen, so dass ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Sachdienstliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell